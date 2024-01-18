Kırklareli'nde afetlere hazırlık: Sahra hastanesi kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi

Afetlere hazırlık çalışmaları çerçevesinde Kırklareli'nde sahra hastanesi kurma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 86 kişilik bir ekip oluşturdu.

Kırklareli'nde afetlere hazırlık: Sahra hastanesi kurulumu tatbikatı gerçekleştirildi
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Acil servis, sosyal alan, sevk bekleme, eczane, laboratuvar, izolasyon, depo, morg, barınma ve yönetim gibi bölümlerin yer aldığı 650 metrekarelik sahra hastanesi, Kavaklı beldesi eğitim alanında kuruldu. 

sahra hastanesi

Sahra hastanesi, kurulumun ardından kısa bir süre içinde yatak, cihaz ve gerekli malzemelerle hazır hale getirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında tatbikatların sürdüğünü belirtti. 

sahra hastanesi

Türkiye'nin deprem ve diğer afetler için risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Cerit, tatbikatın 3 gün boyunca devam ettiğini ifade etti. 

Cerit, afetlere hazır olmak ve eksiklikleri tamamlamak için bu çalışmalara önem atfettiklerini söyleyerek, tatbikatta yer alan sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

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