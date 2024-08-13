Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'deki anız yangını, hızlı müdahale ile söndürüldü ve 600 dekar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:10
Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Anız Yangını Patlak Verdi

Kırklareli'deki Kayalı Barajı civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ağaçlık alana da sıçradı.

Acil Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından hızlıca bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD ve İl Özel İdaresi'nin iş makineleri yönlendirildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yangın 4 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, bu felaket 600 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alanda ciddi zararlar meydana getirdi.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak