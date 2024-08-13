Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Anız Yangını Patlak Verdi

Kırklareli'deki Kayalı Barajı civarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı anız yangını başladı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ağaçlık alana da sıçradı.

Acil Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarının yapılmasının ardından hızlıca bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD ve İl Özel İdaresi'nin iş makineleri yönlendirildi. Ayrıca, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Yangın 4 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, bu felaket 600 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alanda ciddi zararlar meydana getirdi.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.