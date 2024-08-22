Kırklareli'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Yangın Paniği

Kırklareli'nde, Eriklice köyü yakınlarında çıkan anız yangını, ağaçlık alana sıçrayarak tehlike yarattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Hızla Müdahale Edildi

Bölgedeki yangına, Kırklareli İl İtfaiye Ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD, UMKE ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri de dahil olmak üzere çeşitli ekipler sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı kullanıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık 5 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, bu süreçte 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü. Ayrıca, bir çiftlikte bulunan tarım aletlerinde ve arı kovanlarında hasar meydana geldi.

Yetkililer Durumu İnceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 500 dekar tarım arazisi ile ağaçlık alan zarar gördü.