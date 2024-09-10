Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Saldırı Girişimi

Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Zarar Verme Girişimi

Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan bir kişi hakkında hukuki süreç başlattı.

Açıklama ve İlk İnceleme Sonuçları

Valilikten yapılan açıklamada, C.B. isimli şahsın, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan heykeline zarar vermek için girişimde bulunduğu bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde şahsın psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu ve 2015 yılından beri çeşitli illerdeki hastanelerde tedavi gördüğü tespit edilmiştir.

Açıklamada, bu tür olayların ciddiyetle ele alındığı ve gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.