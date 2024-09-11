Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Zarar Vermeye Çalışan Şüpheli Psikiyatri Tedavisine Alındı

Kırklareli'nde Olayın Detayları

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan bir kişi, hastane tedavisine alındı. Şüpheli, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Dün, Pınarhisar Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, C.B. isimli şüpheli hakkında derhal işlem başlatıldı. Emniyetin tamamladığı işlemlerin ardından, şüpheli önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi, sonrasında ise Tekirdağ’a sevk edildi.

Psikiyatrik Rahatsızlık Tespiti

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda yapılan ön incelemede, C.B.’nin psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu ve 2015 yılından itibaren farklı illerde yatarak tedavi gördüğü belirlendi. Bu sebeple, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler de başlatıldı.