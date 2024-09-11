DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 0,04%
ALTIN
2.742,5 0,38%
BITCOIN
1.898.105,02 3,14%

Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Zarar Vermeye Çalışan Şüpheli Psikiyatri Tedavisine Alındı

Pınarhisar'da Atatürk heykeline zarar vermek isteyen kişi, psikiyatri servisine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:20
Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Zarar Vermeye Çalışan Şüpheli Psikiyatri Tedavisine Alındı

Kırklareli'nde Olayın Detayları

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan bir kişi, hastane tedavisine alındı. Şüpheli, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edildi.

Olayın Gelişimi

Dün, Pınarhisar Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, C.B. isimli şüpheli hakkında derhal işlem başlatıldı. Emniyetin tamamladığı işlemlerin ardından, şüpheli önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi, sonrasında ise Tekirdağ’a sevk edildi.

Psikiyatrik Rahatsızlık Tespiti

Valilikten alınan bilgiler doğrultusunda yapılan ön incelemede, C.B.’nin psikiyatrik bir rahatsızlığı olduğu ve 2015 yılından itibaren farklı illerde yatarak tedavi gördüğü belirlendi. Bu sebeple, şahıs hakkında gerekli yasal işlemler de başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Çarşamba Havalimanı 2023 Yolcu Sayısında Rekor Kırdı
2
Tekirdağ'da Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
4
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
5
Katar'dan Uluslararası Topluma Cesaretli Olma Çağrısı
6
Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran Açıklaması
7
Gazze'de 341 Gündür Süren Saldırılarda Can Kaybı 41 Bin 84'e Ulaştı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor