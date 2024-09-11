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Kırklareli'nde Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Trak Kültürü Anlatılacak

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar, kültür ve sanat temalarıyla ön planda olacak. Şenlikler 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:39
Kırklareli'nde Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Trak Kültürü Anlatılacak

Kırklareli'nde Trak Kültürü Tanıtılacak

Kırklareli, 19-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Trak kültürünü ön plana çıkaracak.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, düzenlediği basın toplantısında şenliklerin önemine değindi. Bulut, "Kırklareli'nin tarihsel açıdan bağcılıkla olan ilişkisi oldukça güçlü. Bu tür etkinlikler, toplumumuzun bir araya gelmesi için büyük bir fırsat sunuyor," şeklinde konuştu.

Bulut ayrıca, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kırklareli bağlarının yer aldığını hatırlatarak, “Kırklareli Belediyesi olarak şenliklerin gerçekleşmesi için gereken tüm çabayı gösteriyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.

Kültürel Zenginliklerle Dolu Bir Program

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ise bu yılki etkinliklerin zengin içeriği hakkında bilgi verdi. Ertaş, "Bu yıl kültür, sanat, edebiyat ve tarih unsurlarıyla dolu bir program sunacağız. 40 köy ve 13 beldeden üreticiler bu şenlikte yer alacak," açıklamasında bulundu.

Ertaş, şenliğin ana temasının "Kanlıgeçit" olduğunu vurguladı ve ekledi: "Amacımız, bu topraklarda yaşamış olan Trakların kültürünü tanıtmak ve arkeologların çalışmalarını halkla paylaşmak. Ayrıca, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü Trak kostümleri ile bir defile düzenleyecek ve Traklara ait seramik ile sanat eserlerinin sergilerini gerçekleştireceğiz."

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı...

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut (solda), Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş (sağda) belediye başkanlığı makamında basın toplantısı düzenledi.

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı...

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut (solda), Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş (sağda) belediye başkanlığı makamında basın toplantısı düzenledi.

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı...

Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri'nde Traklar ön plana çıkarılacak. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut (solda), Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş (sağda) belediye başkanlığı makamında basın toplantısı düzenledi.

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