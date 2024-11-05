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Kırklareli'nde Balıkçıya Tıbbi Tahliye

İğneada'da ağ toplarken yaralanan balıkçı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:11
Kırklareli'nde Balıkçıya Tıbbi Tahliye

Kırklareli'nde Balıkçı Kazası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında meydana gelen bir olayda, bir balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine elini sıkıştırarak yaralanmıştı.

Olayın Gelişimi

Yaralanan balıkçının yardım talebi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Açık denizde gerçekleşen bu acil durumun ardından, yaralı kişi ekipler tarafından denizden tıbbi tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Tıbbi Müdahale

Yaralı balıkçı, denizden çıkartıldıktan sonra en yakın hastaneye ulaşması sağlandı. Edinilen bilgilere göre, balıkçı, denizde bıraktığı ağı toplarken elini zincire sıkıştırmış.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin İğneada beldesi açıklarında balıkçı teknesinde ağ toplama zincirine sıkıştırdığı elinden yaralanan kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince denizden tahliye edildi.

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