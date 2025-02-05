Kırklareli'nde Baltayla Eşini Öldüren Sanığa İlk Duruşmada Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Kırklareli'nde Çığır Açan Dava

Kırklareli'nde, eşi Aysel Ç'yi uyurken baltayla öldürmekle suçlanan sanık Recep Ç, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın Başlangıcı

Duruşma, sanığın kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı ve iddianamenin özeti okundu. Sanık Recep Ç, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını iddia etti. Yaklaşık 1.5 yıl önce beyin kanaması geçirdiğini öne süren sanık, "Mahkemenizce verilecek cezaya razıyım. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur." dedi.

Aile İçi Tartışmalar ve İddialar

Maktul Aysel Ç'nin kardeşi A.K. de duruşmada söz alarak, sanık ile kardeşinin evlilikleri boyunca sık sık tartışma yaşadıklarını ileri sürdü. Kardeşinin sanık tarafından daha önce de fiziksel saldırıya uğradığını ifade eden A.K, sanığın sürekli hakaret ve tehditler savurduğunu vurgulayarak, en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Mahkemenin Kararı

Duruşmada ayrıca müştekiler A.Ç. ve M.Ç'nin de ifadeleri alındı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu halinin devamını talep etti. Ardından taraf avukatları savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, delillerin değerlendirilmesi sonrasında sanık Recep Ç'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.