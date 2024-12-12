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Kırklareli'nde Barajların Doluluk Oranı Yüzde 27'ye Düştü

Kırklareli'nde az yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranı yüzde 27'ye geriledi. Kayalıköy Barajı'nın durumu endişe verici.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:53
Kırklareli'nde Barajların Doluluk Oranı Yüzde 27'ye Düştü

Kırklareli'nde devam eden kuraklık, su kaynaklarını olumsuz etkiliyor. DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 4 barajın doluluk oranı sadece yüzde 27 olarak ölçüldü.

Haziran ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan kuraklık nedeniyle Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarının su seviyelerinde ciddi bir azalma kaydedildi. Bu barajların toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp iken, mevcut su miktarı 91 milyon 410 bin metreküp olarak belirlendi.

Barajlar arasında en fazla su seviyesi düşüşü gösteren tesis Kayalıköy Barajı oldu. Edirne'ye içme suyu temin eden bu barajın doluluk oranı, yüzde 13 seviyesine gerileyerek endişe yarattı.

Barajların doluluk oranındaki bu düşüş, bölgedeki su ihtiyacını tehlikeye atarak, gelecek günlerde su tasarrufu önlemlerinin önemini artırıyor.

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü....

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü. Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı'nın (fotoğrafta) su seviyesi ise yüzde 13'e geriledi.

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü....

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü. Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı'nın (fotoğrafta) su seviyesi ise yüzde 13'e geriledi.

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