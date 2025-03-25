Kırklareli'nde Bir Haftada 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı girdiği tespit edilen 44 göçmen yakalandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:19
Kırklareli'nde Bir Haftada 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar sonuç vermeye devam ediyor. Son bir haftada, il genelinde 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, illegal yollarla yurda giriş yapan göçmenleri tespit ederek etkin bir şekilde müdahale etti. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca, yapılan operasyonlar neticesinde 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarda kullanılan 4 araç ise ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek.

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