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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:42
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli ilinde, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği belirlenen 18 yabancı uyruklu göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denetim ve Kontroller Sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele amacıyla denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan son denetimlerde, 18 düzensiz göçmen tespit edildi.

İşlemler ve Geri Gönderim

Yakalanan yabancı uyruklular, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu tür operasyonların, düzensiz göçle mücadelede önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

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