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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla gelen 27 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:48
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Kırklareli ilinde, 1-15 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonda 27 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yasa dışı geçişleri engellemek adına yoğun çaba sarf etti.

Yapılan Operasyonlar

Bu süreçte, ekipler gerekli çalışmaların ardından belirlenen 27 kişi, ilgili işlemler için Geri Gönderme Merkezi'ne yönlendirildi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.S, R.K. ve R.B. isimli şüpheliler, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Çalışmalar devam ediyor. Kırklareli Emniyeti, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdüreceğini açıkladı.

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