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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 336 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda 336 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:33
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 336 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalama Operasyonu

Kırklareli'nde, geçtiğimiz bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 336 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Bu operasyonda, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 26 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi.

Yakalanan Göçmenlerin Durumu

Yapılan denetimlerde, toplamda 336 düzensiz göçmen yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bu durum, bölgedeki düzensiz göçle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Göçmen Kaçakçılığı İddiası

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu tür operasyonların, yasa dışı göçün engellenmesi açısından kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

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