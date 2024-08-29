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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 44 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde tır dorsesinde 44 düzensiz göçmen ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:22
Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 44 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmenler Ele Geçirildi

Kırklareli ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Demircihalil köyü civarında 70 ABZ 740 plakalı tırı durdurarak, dikkatlice incelemeye aldı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Durdurulan tırın dorsesinde bulunan 44 düzensiz göçmen, yetkililerin incelemelerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Bu durum, bölgedeki göçmen akınına dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Yapılan operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla tır sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. Yetkililer, olayın detaylarıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin...

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin...

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin...

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin...

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin...

Kırklareli'nde tırın dorsesinde 44 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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