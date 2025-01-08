Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 49 Yakalama

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Kırklareli'nde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 49 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
Yetkililer, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Ekipler, yaptıkları operasyonda yakaladıkları göçmenlerin işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiğini bildirdi.
Bu tür operasyonların, ülke güvenliği ve düzensiz göçle mücadelenin bir parçası olduğu vurgulanarak, çalışmaların devam edeceği belirtildi.