Kırklareli'nde Düzensiz Göçmenlerle Mücadele: 132 Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Yakalamaları Devam Ediyor

Kırklareli'nde bir haftada 132 düzensiz göçmen yakalandı. Bu yakalamalar, ildeki göçle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

Jandarma Ekipleri Aktif Rol Oynadı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği faaliyetler ile yasa dışı yollarla yurda giriş yapan yabancı uyrukluları tespit etti. Yapılan operasyonlar neticesinde 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Geri Gönderme Merkezine Teslim Edildi

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçakçı Şüphelisi Gözaltına Alındı

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla biri hakkında adli işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.