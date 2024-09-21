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Kırklareli'nde En İyi Üzüm Üreticilerine Ödül

Kırklareli'nde düzenlenen şenlikte en iyi üzüm üreticileri ödüllendirildi, doludan etkilenen üreticilere de destek verildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 20:24
Kırklareli'nde En İyi Üzüm Üreticilerine Ödül

Kırklareli'nde Üzüm Üreticileri Ödüllendirildi

Kırklareli, Türkiye - Kırklareli'nde bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" çerçevesinde, en iyi üzüm yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi.

Ödül Töreni Detayları

Yayla Mahallesi'ndeki etkinlik alanında gerçekleştirilen ödül töreninde, iki farklı kategoride ödül kazanan altı üretici ile dolu nedeniyle üzüm bağları mağdur olan üç üretici ödüllendirildi.

Yarışma Sonuçları

Yarışmanın sofralık üzüm kategorisinde Hakan Aktaş birinci olurken, Nihat Serçe ikinci ve Zeki Onay ise üçüncü oldu. Şaraplık üzüm kategorisinde ise Filiz Tuna birinci, Vasfi Onur Yermezoğlu ikinci ve Yüksel Çakal üçüncü olarak ödüllendirildi.

Ödüller ve Katılımcılar

Birinci olan üreticiye motorlu çim biçme makinesi, ikinciye şarjlı bağ budama makası, üçüncüye ise şarjlı sırt pompası hediye edildi. Ayrıca, doludan etkilenen Şennur Dağ, Hasan Vurmaz ve Özlem Bekler de özel ödüller aldı.

Özel Üreticilere Teşvik

Pepecura türü üzüm üreten Adnan Bostan'a da plaket sunuldu. Ödül törenine Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ve Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş katılarak destek verdiler.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi...

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi...

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi...

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi...

Kırklareli'nde "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında "en iyi üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında gerçekleştirilen törende, 2 kategoride dereceye giren 6 üretici ile 3 ay önce kentte etkili olan dolu nedeniyle üzüm bağları zarar gören 3 üretici ödüllendirildi.

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