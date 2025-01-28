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Kırklareli'nde Eşini Uyurken Öldüren Sanık, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapisle Yargılanacak

Kırklareli'nde eşi Aysel Ç'yi uyurken öldüren Recep Ç. ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:13
Kırklareli'nde Eşini Uyurken Öldüren Sanık, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapisle Yargılanacak

Kırklareli'de Üzücü Bir Olay: Eş Cinayeti

Kırklareli'nde, eşini uyurken öldürdüğü iddia edilen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olayın Detayları

Sanık Recep Ç.'nin, Kırklareli Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi'ne giderek eşi Aysel Ç.'yi öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine, bir soruşturma başlatıldı. İddianamede yer alan otopsi raporu ise, Aysel Ç'nin çene altında kesici ve delici alet yarası ile kafatasında kırıkların bulunduğunu ve bu durumun beyin dokusu harabiyeti sonucu ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Sanığın İfadesi

Recep Ç., iddianamede yer alan ifadesinde, eşiyle maddi sıkıntılar nedeniyle sürekli sorun yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, eşinin kendisine hakaret ettiğini, bu nedenle saldırgan bir şekilde hareket ettiğini, kafasına balta ve çekiçle vurduğunu, ardından bıçakla karın bölgesinden yaraladığını ifade etti.

Olay Anı

Recep Ç., 14 Kasım 2024 tarihinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Aysel Ç.'nin hareketsiz yattığını görmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise maktulün hayatını kaybettiğini tespit etmiştir. Gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

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