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Kırklareli'nde Ev Yangını: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki yangında 58 yaşındaki bir kadın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:41
Kırklareli'nde Ev Yangını: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nde Trajik Yangın Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kadın, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Olay, Gülsen G. adlı 58 yaşındaki kadının, Güneş Mahallesi Dayıoğlu Caddesi'ndeki evinde gerçekleşti.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde meydana geldi. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ve alevleri kontrol altına aldı.

Maalesef Hayatını Kaybetti

İtfaiye ekipleri olay yerinde yaptıkları inceleme sonucunda, Gülsen G.'nin dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık ekipleri, kadının durumunu değerlendirdikten sonra, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda cenazeyi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detaylarını öğrenmek için incelemeler sürdürülmektedir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kadın hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kadın hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

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