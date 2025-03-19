Kırklareli'nde Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı. Olay, Kızılcıkdere köyü yakınlarında gerçekleşti.

19 yaşındaki E.S.A. yönetimindeki 39 ADN 051 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Kazada otomobil sürücüsü E.S.A. ile yanındaki Nazlı Görgüner (18) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralanan Görgüner, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaza anına ilişkin detaylar araştırılıyor.

Kırklareli'nde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.