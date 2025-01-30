Kırklareli'nde Genç Kadının Ölümü: Ev Sahibi ve Oğlu Gözaltında

Kırklareli'nde Şüpheli Ölüm Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan bir olay, endişe ve merak uyandırdı. Genç bir kadın olan S.A. (25), erkek arkadaşı B.Ç.'nin evinde ölü bulundu.

Olayın Gelişimi

S.A., Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra B.Ç., S.A.'nın hareketsiz kaldığını fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, S.A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, incelemelere tabi tutulmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüphelilerin Gözaltı Durumu

S.A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine ev sahibi B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alındı. N.Ç., emniyet müdürlüğünde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheli B.Ç.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.