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Kırklareli'nde Genç Kadının Ölümünde Erkeği Arkadaşının Tutuklanması

Kırklareli'nde genç kadın S.A'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşı B.Ç. tutuklandı. Olayın detayları ve gelişmeleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:44
Kırklareli'nde Genç Kadının Ölümünde Erkeği Arkadaşının Tutuklanması

Kırklareli'nde Genç Kadının Şüpheli Ölümü

Kırklareli'nde, 25 yaşındaki genç kadın S.A.'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olay, Lüleburgaz ilçesindeki Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'ta meydana geldi. S.A., arkadaşının evinde ölü bulundu.

Arkadaşının Gözaltına Alınması ve Tutuklanması

Olayın ardından B.Ç. isimli arkadaş, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç., adliyeye sevk edildi. Burada cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenaze Töreni ve Süreç

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan S.A'nın cenazesi, Kırklareli'nde defnedildi. Kadının ölümünün ardında yatan sebepler ise merak ediliyor. Olayın derinlemesine araştırılacağı belirtildi.

Gözaltı Süreci

Öte yandan, B.Ç'nin annesi N.Ç. de gözaltına alındı ancak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

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