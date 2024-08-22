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Kırklareli'nde Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Söndürüldü

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:56
Kırklareli'nde Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nde Geri Dönüşüm Tesisindeki Yangın Söndürüldü

Kırklareli, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ve diğer acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın, tesisin deposunda çıktı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine, bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yaklaşık iki saat süren yoğun bir çabanın ardından alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucunda depoda park halinde bulunan bir tırda zarar meydana geldi.

Vali Ekici Olay Yerinde

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerini ziyaret ederek, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Vali Ekici, çalışan ekiplerin göstermiş olduğu başarıyı takdir etti.

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