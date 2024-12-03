Kırklareli'nde Görme Engelliler Tandem Bisikletle Pedal Çevirdi

Kırklareli'nde Görme Engelliler Bisiklet Sürdü

Kırklareli'nde yapılan özel bir etkinlikte, görme engelli bireyler kılavuz sürücüler eşliğinde tandem bisiklet sürerek keyifli anlar yaşadı. Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılar eş zamanlı olarak iki kişilik bisikletlerde pedal çevirdi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Başladı

Etkinlik, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başladı ve şehir içindeki sürüşün ardından yine aynı noktada sona erdi. Bu ikonik etkinlikle, engellilerin sosyal hayata katılımının önemi bir kez daha vurgulandı.

Engellilik ve Erişilebilirlik Vurgusu

Etkinlikte konuşan Eşpedal Derneği temsilcisi Derya Bilginer Türköz, engelli bireylerin temel haklara eşit erişim ile ayrımcılığın ortadan kaldırılması konularına dikkat çekti. Türköz, "Bisiklet sürme etkinliğimiz ile, engellilere yönelik kalıplaşmış algıları değiştirmeyi hedefliyoruz. Erişilebilir ulaşım, temel bir insan hakkıdır," dedi.

Türköz, dernek olarak hareketlilik, erişilebilirlik, eşitlik ve çevrecilik ilkeleri üzerine kurulu çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu yol arkadaşlıkları ile engellilerin güçlenmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nde görme engelliler, kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklet sürdü. Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde iki kişilik tandem bisikletleri kullandı.

Kırklareli'nde görme engelliler, kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklet sürdü. Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde iki kişilik tandem bisikletleri kullandı.