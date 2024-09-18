Kırklareli'nde Hafızlık İcazet Töreni Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine katıldı. Program, Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde toplam 23 öğrenci için düzenlendi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

En Hayırlı Merasim: Hafızlık

Erbaş, merasimlerin en hayırlısı olarak hafızlık merasimini nitelendirerek, "Kur'an, indiği andan itibaren değişmeden korunmuştur. Cenabıhak, hafızları bu mukaddes görevi üstlenmeye vesile kılmıştır," ifadelerini kullandı.

Hafızların Önemi ve Sorumlulukları

Konuşmasında hafızların Kur'an-ı Kerim'i okuyup koruma sorumluluklarına dikkat çeken Erbaş, "Hafızlar, son nefeslerine kadar Kur'an'ı kollayacaklar," dedi.

Gençlere Kur'an Ahlakını Anlatmalıyız

Genç neslin eğitiminin önemine vurgu yapan Erbaş, "Çocuklarımıza Kur'an ahlakını aktarmalıyız. Öncelikle biz örnek olmalıyız. Allah Resulü'nün en büyük mucizesi olan Kur'an'ı öğrenip, okumalıyız. Hedefimiz Kur'an ile uyumlu bir yaşam sürmektir," diye belirtti.

İslam'ın Sorumlulukları ve İyilik

Erbaş, İslam dininin insanların huzur ve adalet içerisinde yaşamaları için gönderildiğini ifade etti ve Kırklareli Valisi Birol Ekici ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'in de konuşmalarının ardından hafız öğrencilerin Kur'an okuduğunu aktardı. Ardından Erbaş, hafız öğrencilere hediyeler takdim etti ve Reis'ül-kurra Mustafa Demirkan tarafından hatim duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Erbaş, programda konuşma yaptı.