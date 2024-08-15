Kırklareli'nde Helikopterle Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası Başladı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde helikopterle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 sanığın yargı süreci başladı.

Sanıkların Savunmaları

Duruşmaya, "uyuşturucu ticareti" suçundan 45 yıla kadar hapsi talep edilen tutuklu sanıklar A.O, B.E.E, F.G, H.E.C.E, H.G, L.H. ve S.Ç. katıldı. Kimlik tespitinin ardından, savunma için söz alan A.O, uyuşturucu ticaretinde öncülük yaptığını ve 40 bin lira karşılığında bu görevi üstlendiğini itiraf etti.

A.O, İstanbul'dan uyuşturucuyu almak üzere Kırklareli'ne geldiğini ve Babaeski yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda diğer sanıklarla buluştuktan sonra bölgede uyuşturucu bulunan valizleri aradığını belirtti. "Olayın büyük bir organizasyon olduğunu bilmiyordum, sadece bana verilen talimatlara uydum," dedi.

F.G'nin İfadesi

Davalardan F.G. ise uluslararası bir suç işlediği iddiasını reddetti. Kırklareli'ne bir otomobil teslim etmek için geldiğini belirten F.G, "O gün bir müşteri araç kiralamıştı ama vazgeçti. Uyuşturucu ile hiçbir alakam yok," diye konuştu.

Savcılığın Mütalaası ve Duruşma Gelişmeleri

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halleriyle ilgili olarak devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunun devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Arka Planı

Olay, Çanakkale Hava Radar Komutanlığı'nın, 16 Temmuz 2023'te yurt dışından kayıt dışı bir hava aracının Kırklareli'ne girdiğini tespit etmesiyle başladı. Jandarma ekipleri, Babaeski’de helikopterin uçuş sırasında yere çantalar attığını ve sonrasında Bulgaristan’a kaçtığını belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 7 kişi tutuklandı.