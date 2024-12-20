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Kırklareli'nde Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Servis Minibüsü: 2 Yaralı

Kırklareli'de bir hemzemin geçitte yük treni, servis minibüsüne çarparak 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:52
Kırklareli'nde Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Servis Minibüsü: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Tren Kazası

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşanan kazada, yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Alpullu beldesinde meydana gelen olayda, Kapıkule Garı'na giden yük treni, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazanın ardından, yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hemen Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raydan Kaldırma Çalışmaları

Kaza sonrası, raydan minibüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın sebebi ve detayları hakkında araştırmalar sürdürülmektedir.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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