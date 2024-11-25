Kırklareli'nde Hız İhlali Yapan 22 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde Hız İhlali Çetelesi: 22 Araç Men Edildi

Kırklareli'nde yaşanan trafik denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 22 araç trafikten men edildi. Araçların ön plakalarının söküldüğü ya da plakalardaki rakamların çeşitli yöntemlerle kapatıldığı belirlendi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücülerin radar ve ortalama hız tespiti uygulamalarından kaçmak için çeşitli yöntemler kullandığı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti.

Babaeski ilçesinde yapılan denetimlerde hız ihlali yaptığı tespit edilen araçlara cezai işlem uygulandı ve toplamda 22 aracın trafikten men edilmesi sağlandı. Bu durum, trafik güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, sürücüleri kurallara uymaya ve trafik güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri almaya çağırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nde hız ihlali için ön plakaları sökülen veya çeşitli yöntemlerle plakalardaki rakamları kapatılan 22 araç trafikten menedildi.