Kırklareli'nde Kadınlar Zumba ile Hareketlendi

Kırklareli, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde hareketlilik etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde organiz edilen zumba etkinliği büyük ilgi gördü.

Eğitmen Eşliğinde Zumba Keyfi

Etkinlik, Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi eğitmeni Merve Mete eşliğinde gerçekleştirildi. Kadınlar yaklaşık bir saat süren zumbada dans ederek hem eğlendi hem de sağlıklı bir aktivite yapmanın tadını çıkardı.

Zumbanın Faydaları

Eğitmen Merve Mete, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, zumbanın dans ile birleşen bir spor dalı olduğunu belirtti. Zumbanın sağlık açısından sunduğu faydalara da değinen Mete, "Zumba, vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlar. Yaklaşık bir saatlik bir çalışma ile 500 kalori harcayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mete, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlarla açık alanda zumba yapmanın da ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi. Zumba, katılımcılara hem sosyal bir etkinlik sunarken hem de fiziksel sağlığı destekliyor.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.