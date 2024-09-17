DOLAR
34,04 -0,19%
EURO
37,95 -0,12%
ALTIN
2.823,56 -0,07%
BITCOIN
2.001.010,44 -1,85%

Kırklareli'nde Kadınlar Zumba ile Hareketlendi

Kırklareli, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda kadınlara özel zumba etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:18
Kırklareli'nde Kadınlar Zumba ile Hareketlendi

Kırklareli'nde Kadınlar Zumba ile Hareketlendi

Kırklareli, Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde hareketlilik etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde organiz edilen zumba etkinliği büyük ilgi gördü.

Eğitmen Eşliğinde Zumba Keyfi

Etkinlik, Zübeyde Hanım Kadın Spor Merkezi eğitmeni Merve Mete eşliğinde gerçekleştirildi. Kadınlar yaklaşık bir saat süren zumbada dans ederek hem eğlendi hem de sağlıklı bir aktivite yapmanın tadını çıkardı.

Zumbanın Faydaları

Eğitmen Merve Mete, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, zumbanın dans ile birleşen bir spor dalı olduğunu belirtti. Zumbanın sağlık açısından sunduğu faydalara da değinen Mete, "Zumba, vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlar. Yaklaşık bir saatlik bir çalışma ile 500 kalori harcayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mete, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kadınlarla açık alanda zumba yapmanın da ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi. Zumba, katılımcılara hem sosyal bir etkinlik sunarken hem de fiziksel sağlığı destekliyor.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde zumba etkinliği düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama Sonrası Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor
3
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün'deki Gazze Temas Grubu Toplantısı'na Katılacak
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 30 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İran'da Avusturya Vatandaşı Christian Weber'in Serbest Bırakılması
6
Bamako'da Silah Sesleri Endişe Yarattı
7
North Carolina'da Tarihi Yağış: 12 Saatte 304 mm

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı