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Kırklareli'nde Kamyonet Kaldırıma Çıktı: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonet bir kadına çarptı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:07
Kırklareli'nde Kamyonet Kaldırıma Çıktı: Bir Kadın Ağır Yaralandı

Kırklareli'nde Kaza: Kamyonet Kadına Çarptı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kaldırıma çıkarak bir kadına çarpan kamyonet, ciddi yaralanmalara yol açtı. Kaza, Barış Mahallesi Çayır Sokak'ta meydana geldi.

Kazanın Detayları

39 SL 661 plakalı aracın sürücüsü S.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Bu esnada yürüyen P.S.'ye çarpan kamyonet, ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Yaralının Durumu ve Müdahale

Olay sonucunda P.S. ağır yaralandı ve ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Kaçtı, Sonra Yakalandı

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücü S.Ö., Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içinde yakalandı. Sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı iddiaları ortaya çıktı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı....

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaldırıma çıkan kamyonetin çarptığı kadın ağır yaralandı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

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