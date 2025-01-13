Kırklareli'nde Kar Küreme Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Kırklareli'nde Kar Küreme Aracının Devrilmesi!

Kırklareli'nde meydana gelen bir olayda, kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Özellikle Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bir yandan Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı devam ederken, diğer yandan yoğun tipi nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda biriken kar nedeniyle birçok araç yolda kalmış durumda.

Devrilen Araçta Yaralanmalar Oldu

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, Karayolları 15. Şube Şefliği’ne ait kar küreme aracı Mahyatepe mevkisinde devrildi. Kazada aracın sürücüsü ile birlikte araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hava Durumu

Öte yandan, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçülmesi ve kar yağışının 15 Ocak Çarşamba günü kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yaşanan bu olumsuz hava koşulları ve kazalar, dikkat edilmesi gereken tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede çalışma yapan kar küreme aracı devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede çalışma yapan kar küreme aracı devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.