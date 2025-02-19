Kırklareli'nde Kar Yağışı Kent Merkezi Beyaza Bürüdü

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü ve ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:04
Kırklareli'nde Kar Yağışı Kent Merkezi Beyaza Bürüdü

Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Kırklareli'de kar yağışı etkili oldu ve kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Hafta başında başlayan kar yağışı, özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yoğunlaşarak Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına ulaştı.

Ulaşımda Sıkıntılar

Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda, kar lastiği olmayan araçların trafikte ilerlemesine izin vermiyor.

Hava Durumu

Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçülürken, kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

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