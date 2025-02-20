Kırklareli'nde Karla Mücadele: 173 Araç ve 382 Personel Görevde

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 173 araç ve 382 personel ile ulaşımda sorun yaşanmaması için karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:16
Kırklareli'nde Karla Mücadele: 173 Araç ve 382 Personel Görevde

Kırklareli'nde Karla Mücadele Devam Ediyor

Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksaklıkları önlemek amacıyla 173 araç ve 382 personel ile karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Şehirde dün başlayan kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hafif şekilde devam ederken, Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı. Diğer yandan, Vize ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Valilikten Açıklama

Kırklareli Valiliği’ne bağlı kurumlar, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Vali Uğur Turan, yapmış olduğu yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede uzun bir süredir etkili olduğunu belirtti.

Turan, karla mücadele eden tüm personele teşekkür ederek, bu süreçte hizmetlerin aksamaması için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerinin altını çizdi.

Eğitimde Ara Verildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Vize ve Demirköy'de tüm eğitim kurumlarında, Kofçaz'da ise taşımalı eğitime bugün ara verilmiştir.

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