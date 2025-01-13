Kırklareli'nde Kurum Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

Kırklareli'de Kurum Müdürleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklareli'de, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, yerel yönetimlerin ve kurumların medya ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Oylama, Kırklareli'nin kültürel ve sosyal yaşamını yansıtan birbirinden güzel karelerin değerlendirileceği bir platform sunuyor. Katılımcılar, birbirinden etkileyici çalışmalarla destekledikleri etkinlikte, yılın en anlamlı anlarını belirlemek için oy kullandılar.

Anadolu Ajansı'nın bu yılki düzenlemesi, fotoğraf sanatını ön plana çıkararak, katılımcıların anılarını ve duygularını görsel bir anlatım aracılığıyla paylaşmasına olanak tanıyor.

Oylamanın sonuçlarının merakla beklendiği, Kırklareli'nde bu tür etkinliklerin yerel halk için önemi artarak devam ediyor. Kurum müdürleri, bu tür projelerin yerel kültüre ve topluma katkı sunduğunu vurguladı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Özefsun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun (fotoğrafta), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Özefsun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.