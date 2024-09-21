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Kırklareli'nde Minik Şeflerin Festival Keyfi

Kırklareli'nde düzenlenen şenliklerde çocuklar meyve ve salata tabakları hazırlayarak yeteneklerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:08
Kırklareli'nde Minik Şeflerin Festival Keyfi

Kırklareli'nde Minik Şeflerin Eğitim Programı

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde, minik aşçılar yeteneklerini sergilemek üzere bir araya geldi.

Minik Şefler Etkinliği

Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde gerçekleşen bu renkli etkinlikte, Kırklareli Kent Konseyi tarafından 36 çocuk "Master Chef" temalı programa katıldı. Yöresel Ürünlerle Yarışma

Gruplara bölünen çocuklara, bölgede yetişen çeşitli ürünler sunuldu. Peynir, kaşar, üzüm, salata, bal, domates ve biber gibi malzemelerle birbirinden lezzetli meyve ve salata tabakları hazırladılar. Bazı minik aşçılar özenle malzemeleri şişelere dizerken, diğerleri hazırladıkları tabakları tatmayı tercih etti. Bu durum, ailelerine neşeli anlar yaşattı.

Ailelere İkram

Hazırladıkları tabakları ve şişeleri ailelerine ikram eden minik şefler, etkinliğin neşesini paylaştılar. Belediye Başkanı'ndan Destek Mesajı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, programa büyük bir keyifle katıldıklarını vurguladı. Çocuklara yapılan yatırımların kıymetli olduğunu belirten Bulut, etkinlikte hazırlanan tabakların ne kadar başarılı olduğunu dile getirdi.

Kültürel Değerlerin Korunması

Bir sonraki etkinlikte çocuklara, mısır unuyla yapılan geleneksel kaçamak yemeğinin öğretilmesi planlandığını ifade eden Bulut, "Kaçamağı herkes duymuştur ama bugün bunu yapabilen kaç kişi var bilmiyorum. Yavaş yavaş kaybolmaya başlamış bir lezzet. Bu tür etkinliklerle kültürel değerlerimizi korumalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler"...

Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında, "minik şefler" meyve ve salata tabağı hazırladı. Kent Konseyince Yayla Meydanı'ndaki tarihi otelin bahçesinde düzenlenen "Master Chef" temalı etkinliğe 36 çocuk katıldı.

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