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Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:22
Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Müstakil Evde Yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Hacı Hasan Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, hızlı bir şekilde söndürüldü. Fatma T.'ye ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar ve Müdahale

Yangının dumanlarını fark eden Fatma T., derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangının Sona Ermesi

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, oluşan hasar kadar ciddi bir durum arz etmezken, ilgili ekipler olay yerinde gerekli çalışmalarını sürdürdü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar...

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar oluştu.

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