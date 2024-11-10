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Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 6 hektar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:34
Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde, Babaeski ilçesi yakınlarındaki Çavuş köyü çevresindeki ormanlık alanda çıkan yangın, çevredeki müdahale ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, ihbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Destek Ekipler Bölgedeydi

Yangın söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleri ile destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Zarar Gören Alan

Söndürülen yangında yaklaşık 6 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının nedeni ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık...

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık...

Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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