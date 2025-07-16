DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Kırklareli'nde Otluk Alanda Başlayan Yangın 50 Dekar Alanı Kasvetle Sarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 50 dekar alan zarar gördü. İtfaiye ve köylüler yangını söndürmek için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 09:30
Kırklareli'nde Otluk Alanda Başlayan Yangın 50 Dekar Alanı Kasvetle Sarıldı

Kırklareli'nde Yangın: 50 Dekar Alan Tehdit Altında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen yangın, otluk alanda başlayarak anıza sıçradı. Yangın, Ayvalı köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının Yayılması ve Mücadele

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede anızlık alana sıçrayan yangın, bölge halkını tedirgin etti. Yangının ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ile destek verdi.

Sonuç ve Zarar

Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki, yangın nedeniyle yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü, 50 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü, 50 dekar alan zarar gördü.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!