Kırklareli'nde Otluk Alanda Başlayan Yangın 50 Dekar Alanı Kasvetle Sarıldı

Kırklareli'nde Yangın: 50 Dekar Alan Tehdit Altında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşen yangın, otluk alanda başlayarak anıza sıçradı. Yangın, Ayvalı köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının Yayılması ve Mücadele

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede anızlık alana sıçrayan yangın, bölge halkını tedirgin etti. Yangının ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına köylüler de su tankerleri ile destek verdi.

Sonuç ve Zarar

Yapılan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ne yazık ki, yangın nedeniyle yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni hakkında ise henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü, 50 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü, 50 dekar alan zarar gördü.