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Kırklareli'nde Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Kırklareli'nde yaşanan kaza sonucunda devrilen otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:07
Kırklareli'nde Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Kırklareli'nde Trafik Kazası

Kırklareli'nde meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Berke B. tarafından yönetilen 39 ACB 062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnece beldesi yakınlarındaki yağmur suyu kanalına devrildi.

Kaza Sonrası Müdahale

Kaza ihbarının alınmasının ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında sürücü Berke B. ile birlikte Gülnur B, Ramazan İ, Nurten İ ve Baran B bulunuyor.

Hastaneye Kaldırıldılar

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

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