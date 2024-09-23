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Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki otoparkta çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:05
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı

Kırklareli Otopark Yangını Trajediyle Sonuçlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir site otoparkında meydana gelen yangında, bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde, bir sitenin bodrum katındaki otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın sırasında, otomobilini park etmeye çalışan 44 yaşındaki E.O. otoparkta mahsur kaldı.

Yangın ihbarının ardından, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Site sakinleri güvenli bir şekilde evlerinden tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için çalışmalara hızla başladı. Yangın, yaklaşık 6 saat süren bir uğraşın ardından kontrol altına alındı.

Maalesef, otoparkta mahsur kalan E.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, dumandan etkilenen 12 kişi, sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.O.'nun cesedi, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangın, sitedeki bazı dairelerde ve otoparkta bulunan 5 araçta ciddi hasara neden oldu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, yangınla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yangınla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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