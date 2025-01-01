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Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki oyuncak fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:43
Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırklareli'nde Oyuncak Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Büyükkarıştıran beldesindeki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevlerin fabrikanın üretim ve idari alanlarına da sıçraması sonucu, çevre illerden ve İstanbul'dan ek destek itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangının etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde çatı çökmeleri meydana gelirken, içerideki akülerin zaman zaman patladığı gözlemlendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, olay yerine gelerek yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyuncak fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

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