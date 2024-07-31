Kırklareli'nde Plastik Atık Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nde Yangın Olayı

Kırklareli ilinde, plastik atık toplama tesisinde bir yangın meydana geldi. Olay, Kofçaz ilçesi yakınlarındaki hurdacılar sitesinde bulunan tesisin, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alması sonucu gerçekleşti.

Rüzgar Yangını Büyüttü

Yangının, rüzgarın etkisiyle tesisin çevresindeki anızlık alana sıçraması nedeniyle tehlike arz etti. Olayın ardından, durumu fark eden vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, bölgeye hemen itfaiye, polis, sağlık, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri yönlendirildi.

Yangın Ne Zaman Söndürüldü?

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren yoğun çalışması sonucu, yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi, ancak yangının nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Kırklareli'nde plastik atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.