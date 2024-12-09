Kırklareli'nde Polisten Kaçan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Kaçış ve Kaza: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç, kazaya karıştı. Olay sonucunda 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı istikametine giden bir ticari araca dur ihtarında bulundu. Ancak, sürücü bu ihtara uymayarak kaçmaya çalıştı.

Demircihalil köyü yakınlarında kaçan ticari araç kaza yaptı. Kazada araçtan kaçan sürücü, ekiplerin müdahalesinden kaçarken, araç içinde bulunan 3 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Olayın ardından, polis ekipleri, ihtara uymayan 34 CFB 765 plakalı otomobili de buldu. Otomobilin sürücüsü de kısa bir süre sonra kazanın olduğu bölgede durduruldu ve 3 şüpheli insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili her iki araç çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürülürken, yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.