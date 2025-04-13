Kırklareli'nde Roman Vatandaşlar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince düzenlenen spor ve konser etkinlikleri, Roman vatandaşları bir araya getirerek büyük bir coşku yarattı. Etkinlikler, Kırklareli'nin Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ipli futbol, karate ve voleybol gösteri maçları düzenlenirken, aynı zamanda konserler de verildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ve protokol üyeleri etkinlik alanında gösterileri izledi. Vali Turan ve Başkan Bulut, katılımcılarla birlikte voleybol maçına katılarak bir süre oynadı.

Etkinlik alanında İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de bilek güreşi yaptı. Ayrıca, Can Kardeşler Mehteran ekibi de bir gösteri sundu.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Vali Uğur Turan, konuşmasında Kırklareli'nin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, “Herkesin eşit ve bir olduğunu” ifade etti. “Samimiyetinize güveniyorum, sizin kardeşinizim. Boşnak'ını da yalnız bırakmayız, Arnavut'unu da, Gacal'ını da, Pomak'ını da…” diyerek gönül birliği mesajı verdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, “Her karış toprağı cennet olan vatanda, Romanı ile Çerkez’i ile Kürt’ü ile Boşnak’ı ile bir aile olmaktan şeref duyuyorum” diyerek Türk milletinin asla ayrılmayacağını vurguladı. Bulut, Roman vatandaşlarının toplumda önemli yerler edindiğini belirtti.

Müzik ve Dansla Coşku Doruğa Ulaştı

Etkinliklerin ardından, müzik öğretmenleri, Kırklareli Belediyesi sanat atölyeleri müzik grupları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Roman kültür ve sanat korosu, Babaeski Belediyesi Bandosu ile klarnetçi Adnan ve orkestrası konser verdi. Roman müziklerinin çalındığı konserde, birçok vatandaş sahnede ve ön alanda dans ederek eğlencenin tadını çıkardı.

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince, Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen spor ve konser etkinliklerinde Roman vatandaşlar eğlendi. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, ipli futbol, karate ve voleybol gösteri maçları ile konser düzenlendi.

Kırklareli Valiliği ve Belediyesince, Dünya Romanlar Günü kapsamında düzenlenen spor ve konser etkinliklerinde Roman vatandaşlar eğlendi. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, ipli futbol, karate ve voleybol gösteri maçları ile konser düzenlendi.