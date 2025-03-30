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Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yağmur, cuma gününe kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:02
Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak, kenti olumsuz etkileyerek hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın etkisinin zamanla arttığı bölgede, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini beklemek zorunda kaldı. Yağışın hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler aldı.

Hava sıcaklığının yer yer 14 dereceye düştüğü Kırklareli'nde aralıklarla sürecek sağanağın, cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman...

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman...

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırdı.

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