DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.166.038,86 0,45%

Kırklareli'nde Saranlı Deresi Kirlilik Nedeniyle Renk Değiştirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi, kirlilikten dolayı rengini değiştirdi ve çevreye kötü kokular yaymaya başladı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:22
Kırklareli'nde Saranlı Deresi Kirlilik Nedeniyle Renk Değiştirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan Saranlı Deresi, kirlilik nedeniyle gözle görülür bir değişim geçiriyor. Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği bölgedeki su, kahverengi akmaya başladı ve çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında köpük oluşumu da dikkat çekiyor.

Olayın fark edilmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, derede inceleme yaparak sudan numune aldı.

Söz konusu derede daha önce balık ölümleri meydana gelmişti. Vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, durumu gazetecilere aktarırken, derenin rengindeki çirkin değişim ve yayılan kötü koku hakkında bilgiler sundu. Yılmaz, derede artık hiçbir canlının yaşamadığını belirterek, yetkililerden acil yardım talep etti.

Ayrıca Yılmaz, derenin çevresine hayvan kemikleri ve hafriyat atıldığını da vurguladı. Yetkililerin konuyla ilgili hızlı bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti. Yıldırım...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti. Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor
2
Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu
3
Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi
4
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
6
Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti
7
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı