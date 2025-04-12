Kırklareli'nde Saranlı Deresi Kirlilik Nedeniyle Renk Değiştirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan Saranlı Deresi, kirlilik nedeniyle gözle görülür bir değişim geçiriyor. Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği bölgedeki su, kahverengi akmaya başladı ve çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında köpük oluşumu da dikkat çekiyor.

Olayın fark edilmesi üzerine çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, derede inceleme yaparak sudan numune aldı.

Söz konusu derede daha önce balık ölümleri meydana gelmişti. Vatandaşlardan Nazmi Yılmaz, durumu gazetecilere aktarırken, derenin rengindeki çirkin değişim ve yayılan kötü koku hakkında bilgiler sundu. Yılmaz, derede artık hiçbir canlının yaşamadığını belirterek, yetkililerden acil yardım talep etti.

Ayrıca Yılmaz, derenin çevresine hayvan kemikleri ve hafriyat atıldığını da vurguladı. Yetkililerin konuyla ilgili hızlı bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Saranlı Deresi'nin kirlilikten rengi değişti. Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda kahverengi akan dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Derenin bazı kısımlarında ise köpük oluştu.