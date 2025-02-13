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Kırklareli'nde Silah Görseli Paylaşan 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde sosyal medya üzerinden silah görseli paylaşan 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:19
Kırklareli'nde Silah Görseli Paylaşan 12 Kişi Gözaltına Alındı

Kırklareli’nde, sosyal medya platformlarında tabanca ve tüfek görselleri paylaşan 12 şüpheli, düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan kişilere yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu görselleri paylaşan kullanıcıların adresleri tespit edildi.

Ekipler, belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramalar sonucunda ruhsatsız bir tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile birlikte pala ve bıçak ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli, emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

Kırklareli'nde sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfek görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına...

Kırklareli'nde sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfek görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile pala ve bıçak ele geçirildi.

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