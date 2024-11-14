Kırklareli'nde Su Alan Balıkçı Teknesindeki 5 Kişi Kurtarıldı

Kırklareli'nde Balıkçı Teknesi Tehlikeye Girdi

Karadeniz kıyısındaki Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde büyük bir tehlike yaşandı. İğneada limanından avlanmak için denize açılan Haydar Dönmezaşar'a ait "Efe 39" isimli 12 metrelik balıkçı teknesi, su almaya başladı.

Kurtarma Operasyonu Başladı

Durumun ciddiyetini fark eden diğer balıkçılar, hemen yardım çağrısında bulundu. Yardıma gelen balıkçı tekneleri, su alan tekneyi batmaktan kurtardı. Büyük iki teknenin arasında güvenli bir şekilde bağlı kalan "Efe 39", hızlıca denizden kurtarıldı.

İlk Müdahale Limanda Gerçekleşti

Teknedeki 5 kişi, hemen diğer balıkçı teknelerine alındı ve güvenli bir şekilde limana getirildi. Bu olay, bölgedeki balıkçılar arasında yardımlaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.