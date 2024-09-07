Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Coşkusu

Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kırklareli Valiliği ve Kırklareli Belediyesi, 56 çocuğun sünneti için büyük bir şölen organize etti. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam konuşma yaptı.

Geleceğe Yatırım Mesajı

Sarıçam, genç nüfusun güçlü devletlerin temel unsuru olduğunu vurgulayarak, "Çocukları hiçbir şeyden mahrum etmeden geleceğe hazırlamak önemlidir. Devletimiz her zaman çocukların ve vatandaşlarının yanındadır. Tek isteğimiz, vatandaşlarımızdan devletine güvenmeleridir. Çocuklarınızı millete sahip çıkacak şekilde yetiştirin." dedi.

Belediye Başkanı Bulut'un Vurgusu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu gece çok mutlu bir atmosferde buluştuk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Hediyeler ve Konser

Konuşmaların ardından, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, Sarıçam ve Bulut, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye etti. Daha sonra müzisyen Balık Ayhan sahne aldı ve coşkulu bir konser verdi.

Vatandaşların Eğlencesi

Büyük bir keyifle geçen gecede, Başkan Bulut sünnet olan çocuklar ve aileleriyle birlikte Roman havası eşliğinde halay çekti. Yağmura rağmen vatandaşlar coşkulu bir şekilde eğlenmeye devam etti.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.