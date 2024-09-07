Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Coşkusu

Kırklareli'nde 56 çocuk için düzenlenen sünnet şöleninde konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:41
Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Coşkusu

Kırklareli'nde Sünnet Şöleni Düzenlendi

Kırklareli Valiliği ve Kırklareli Belediyesi, 56 çocuğun sünneti için büyük bir şölen organize etti. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam konuşma yaptı.

Geleceğe Yatırım Mesajı

Sarıçam, genç nüfusun güçlü devletlerin temel unsuru olduğunu vurgulayarak, "Çocukları hiçbir şeyden mahrum etmeden geleceğe hazırlamak önemlidir. Devletimiz her zaman çocukların ve vatandaşlarının yanındadır. Tek isteğimiz, vatandaşlarımızdan devletine güvenmeleridir. Çocuklarınızı millete sahip çıkacak şekilde yetiştirin." dedi.

Belediye Başkanı Bulut'un Vurgusu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut da milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu gece çok mutlu bir atmosferde buluştuk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Hediyeler ve Konser

Konuşmaların ardından, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, Sarıçam ve Bulut, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye etti. Daha sonra müzisyen Balık Ayhan sahne aldı ve coşkulu bir konser verdi.

Vatandaşların Eğlencesi

Büyük bir keyifle geçen gecede, Başkan Bulut sünnet olan çocuklar ve aileleriyle birlikte Roman havası eşliğinde halay çekti. Yağmura rağmen vatandaşlar coşkulu bir şekilde eğlenmeye devam etti.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde...

Kırklareli Valiliği ile Kırklareli Belediyesince sünnet ettirilen çocuklar için Millet Bahçesi'nde program düzenlendi. Etkinlikte, Kırklareli Vali Vekili Elif Canan Tuncer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut tarafından çocuklara bisiklet hediye edildi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları