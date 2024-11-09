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Kırklareli'nde Süperkapasitör Batarya Geliştiriliyor

Kırklareli Üniversitesi, elektrikli araçlar için lityum iyon bataryalara alternatif süperkapasitör batarya geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:09
Kırklareli'nde Süperkapasitör Batarya Geliştiriliyor

Kırklareli Üniversitesi'nde Enerji Depolamada Yenilikçi Çözüm

Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, elektrikli otomobillerde kullanılan lityum iyon bataryalara alternatif olarak süperkapasitör batarya geliştirme çalışmalarına hız verdi. Bu projede amaç, lityum iyon bataryaların sunduğu menzil ve ömrü aşan yeni bir enerji depolama sistemi tasarlamak.

TÜBİTAK Desteğiyle Projeye İvme Kazandırılıyor

Teknoloji Fakültesi Laboratuvarı'nda mini üretimlerin gerçekleştirildiği süperkapasitör bataryaların AR-GE aşamaları, TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Proje Başkanı Doç. Dr. Fatih Semerci, sürdürülebilir enerji depolama sistemleri ihtiyacının artmasıyla süperkapasitörler üzerinde yoğunlaştıklarını belirtti.

Kobalt İçermeyen Elektrotlarla Maliyetler Düşürülüyor

Semerci, mevcut lityum iyon bataryaların kobalt içeren elektrotlarla çalıştığını ifade ederken, kobaltın yüksek üretim maliyetinin endüstriyel üretimde sorunlar yarattığını vurguladı. Projelerinde, kobalt içermez nikel ve mangan bazlı elektrotların geliştirilmesi üzerinde duruyorlar.

Enerji Yoğunluğu ve Kapasite Arttırma Çalışmaları

Daha düşük maliyetli ve çevreci enerji depolama sistemleri üretmenin hedeflendiği projede, süperkapasitörlerin enerji yoğunluğunun lityum iyon bataryalarla rekabet edebilir seviyeye ulaştırılması amaçlanıyor. Yüksek ömre sahip, hızlı şarj olabilen süperkapasitör bataryaların elektrikli otomobillerde kullanım potansiyeli de giderek artıyor.

Yeni Malzemelerin Araştırması ve Uygulama Alanları

Semerci, sentezlenen malzemeler arasında en iyi performansa sahip olanların büyük cihazların tasarımında kullanılabileceğini belirtti. Süperkapasitörlerin, maliyet, verimlilik ve çevre dostu özellikleri ile enerji depolama alanında devrim yaratması bekleniyor.

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